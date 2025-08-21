Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Feuer im Patientenzimmer

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Zu einem Zimmerbrand in einer Rehaklinik in der Innenstadt von Bad Oeynhausen wurden am Donnerstagvormittag Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr gerufen. Ersten Erkenntnissen zufolge zogen sich drei Personen Verletzungen zu.

Nach der Alarmauslösung gegen 10:45 Uhr wollte ein Patient (58) noch persönliche Gegenstände aus seinem Zimmer im 2. Obergeschoss holen. Als er die Tür zu seinem Zimmer öffnete, schlug ihm bereits eine große Rauchwolke entgegen. Er sowie die übrigen rund 160 Patienten sowie 50 Mitarbeitende der Klinik wurden in der Folge aus dem Gebäude evakuiert und einer Sammelstelle zugeführt. Die Brandbekämpfung der Feuerwehr dauerte bis gegen 12 Uhr an. Durch die Flammen wurden das Patientenzimmer sowie Teile der Gebäudefassade erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Informationen zufolge zogen sich drei Personen leichte Verletzungen zu, wovon bei einer Person der Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorlag.

Der Zustand des Gebäudes bedarf bezüglich einer weiteren Nutzung der Kontrolle. Die Klinikleitung überprüft zudem geeignete Unterbringungsmöglichkeiten für die Patienten. Im Rahmen des Einsatzes wurden mehrere Anliegerstraßen abgesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht zu beziffern. Die Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell