POL-MI: Diebe entwenden hochwertigen Reifensatz
Stemwede (ots)
(TB) Bisher unbekannte Täter entwendeten in Levern in der Nacht zu Donnerstag von einem Mercedes einen hochwertigen Reifensatz.
Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Diebe gegen kurz nach zwei Uhr das frei zugängliche Gelände eines Autohauses in der Schröttinghauser Straße auf. Hier bockten sie einen Mercedes auf und entwendeten den 22-Zoll-Felgensatz. Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt entkommen.
Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell