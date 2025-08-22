Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe entwenden hochwertigen Reifensatz

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

(TB) Bisher unbekannte Täter entwendeten in Levern in der Nacht zu Donnerstag von einem Mercedes einen hochwertigen Reifensatz.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Diebe gegen kurz nach zwei Uhr das frei zugängliche Gelände eines Autohauses in der Schröttinghauser Straße auf. Hier bockten sie einen Mercedes auf und entwendeten den 22-Zoll-Felgensatz. Mit ihrer Beute konnten die Täter unerkannt entkommen.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell