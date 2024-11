Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Kfz Tasche aus Auto entwendet

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (04.11.) haben unbekannte Täter in einem Parkhaus an der Schulstraße die Seitenscheibe eines blauen Opel Corsa eingeschlagen. Der Fahrer verließ seinen Wagen um 14.00 Uhr. Gegen 16.00 Uhr ging der Mann zu seinem Fahrzeug zurück. Dabei stellte er fest, dass die Seitenscheibe eingeschlagen war. Aus dem Auto entwendeten die Täter eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin: Lassen Sie niemals Wertsachen, wie zum Beispiel Taschen, Handys oder Laptops im Auto liegen. Auch wenn sie das Fahrzeug nur kurz verlassen. Dies kann immer ein Anreiz für Täter sein.

