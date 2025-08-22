PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Pkw-Reifen zerstochen

Porta Westfalica (ots)

(DM) In Hausberge kam es am Donnerstag zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Unbekannte Täter zerstachen in drei Fällen jeweils einen Vorderreifen.

Eine Zeugin beobachtete an der Kempstraße gegen 22:20 Uhr einen bislang unbekannten Mann, der an einem geparkten grauen Fiat den Vorderreifen auf der Fahrerseite beschädigte. Der Täter flüchtete anschließend. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte er durch die eingesetzten Polizeikräfte nicht mehr angetroffen werden.

Bereits zuvor stellte eine Fahrzeughalterin am Donnerstag gegen 17:30 Uhr fest, dass der rechte Vorderreifen ihres schwarzen Ford, der auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straßenkreuzung Am Park / Kempstraße abgestellt war, platt und im seitlichen Gummi beschädigt worden war.

Auch ein brauner Skoda, der im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 18:00 Uhr an der Kempstraße geparkt war, wurde Ziel einer gleichartigen Tat. Der Vorderreifen auf der Fahrerseite war hier ebenfalls durchstochen worden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Fällen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Hausberge gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Minden-Lübbecke unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

