POL-MI: Kradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt

Bad Oeynhausen (ots)

(TB) Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntagmittag dabei, als er eine Kollision mit einem Auto verhindern wollte. Hierbei zogen sich der Biker sowie seine Sozia Verletzungen zu.

Ein Löhner befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Motorrad die Detmolder Straße stadtauswärts. Mit auf seinem Zweirad saß eine Bad Oeynhausenerin (35). Als sich der 35-Jährige der Sauerbruchstraße näherte, ragte von hieraus kommend die Fahrzeugfront eines Mercedes auf seine Fahrspur. Der Fahrer des Autos, ein 39-jähriger aus Bad Oeynhausen, wollte nach links auf die Detmolder Straße einfahren. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, leitete der Motorradfahrer ein Ausweichmanöver ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über seine Triumpf und stürzte. Dabei zogen sich die beiden Biker Verletzungen zu. Nach erster ärztlicher Versorgung vor Ort wurden sie mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Bad Oeyhausen zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

