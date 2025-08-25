Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Lübbecker wird von mehreren Männern angegriffen

Lübbecke (ots)

(TB) Auf seinem Weg nach Hause wurde ein Lübbecker in der Nacht zu Sonntag in Blasheim von bisher Unbekannten angegriffen. Der junge Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Der 24-Jährige ging gegen 02:50 Uhr entlang des Grundweg, als er von einer Männergruppe angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der Lübbecker eine blutende Gesichtsverletzung. Nach dem Angriff setzte der Verletzte zunächst seinen Weg fort, bevor später die Polizei alarmiert wurde. Konkrete Hinweise zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Der Heranwachsende wurde nach erster ärztlicher Versorgung mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell