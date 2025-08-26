PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die mutmaßlichen Parfumdiebe?

Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Mühlenkreis auf die Fährte eines mutmaßlichen Diebes-Trios zu kommen.

Die drei bis dato unbekannten Männer werden von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am frühen Nachmittag des 4. Januar 2025 eine Vielzahl hochpreisiger Parfumartikel aus einem Drogeriemarkt im Werre-Park gestohlen zu haben. Dabei wurden die die Unbekannten von einer Überwachungskamera aufgenommen. Nach einem richterlichen Beschluss dürfen die Bilder nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Alle Gesuchten sind dunkelhaarig. Täter 1: Kräftige Statur, Bart, dunkle Jacke mit schwarzem Fellkragen, blaue Mütze, Jeans, hellblaue Schuhe. Täter 2: schlanke Statur, dunkle Jacke, blaue Mütze, graue Handschuhe, Jeans, helle Schuhe. Täter 3: Schlanke Statur, Bart, dunkle Jacke, blaue Jeans, dunkle Sneaker mit heller Sohle.

Der Fahndungsaufruf findet sich samt den erstellten Bildern unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/178166

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 14:40

    POL-MI: Sachbeschädigungen gemeldet - Tatverdächtiges Duo leistet Widerstand

    Minden (ots) - Wegen Sachbeschädigungen an mindestens drei Autos wurden die Beamten am späten Samstagabend an die Königstraße gerufen. So meldete man den Beamten um kurz nach 23 Uhr laute Geräusche an geparkten Autos und zwei Personen als mutmaßliche Verursacher. Wenig später wurden an zwei Pkw - einem BMW und einem Wohnmobil - Schäden an einem Rückspiegel ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 13:53

    POL-MI: Lübbecker wird von mehreren Männern angegriffen

    Lübbecke (ots) - (TB) Auf seinem Weg nach Hause wurde ein Lübbecker in der Nacht zu Sonntag in Blasheim von bisher Unbekannten angegriffen. Der junge Mann erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der 24-Jährige ging gegen 02:50 Uhr entlang des Grundweg, als er von einer Männergruppe angegriffen wurde. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt der Lübbecker eine blutende Gesichtsverletzung. Nach dem Angriff setzte der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 12:24

    POL-MI: Kradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt

    Bad Oeynhausen (ots) - (TB) Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntagmittag dabei, als er eine Kollision mit einem Auto verhindern wollte. Hierbei zogen sich der Biker sowie seine Sozia Verletzungen zu. Ein Löhner befuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem Motorrad die Detmolder Straße stadtauswärts. Mit auf seinem Zweirad saß eine Bad Oeynhausenerin (35). Als sich der 35-Jährige der Sauerbruchstraße näherte, ragte von hieraus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren