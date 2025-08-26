Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt die mutmaßlichen Parfumdiebe?

Bad Oeynhausen, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

(SN) Mithilfe von Fotos einer Überwachungskamera hofft die Polizei im Mühlenkreis auf die Fährte eines mutmaßlichen Diebes-Trios zu kommen.

Die drei bis dato unbekannten Männer werden von den Ermittlungsbehörden verdächtigt, am frühen Nachmittag des 4. Januar 2025 eine Vielzahl hochpreisiger Parfumartikel aus einem Drogeriemarkt im Werre-Park gestohlen zu haben. Dabei wurden die die Unbekannten von einer Überwachungskamera aufgenommen. Nach einem richterlichen Beschluss dürfen die Bilder nun für eine Öffentlichkeitsfahndung verwendet werden.

Alle Gesuchten sind dunkelhaarig. Täter 1: Kräftige Statur, Bart, dunkle Jacke mit schwarzem Fellkragen, blaue Mütze, Jeans, hellblaue Schuhe. Täter 2: schlanke Statur, dunkle Jacke, blaue Mütze, graue Handschuhe, Jeans, helle Schuhe. Täter 3: Schlanke Statur, Bart, dunkle Jacke, blaue Jeans, dunkle Sneaker mit heller Sohle.

Der Fahndungsaufruf findet sich samt den erstellten Bildern unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/178166

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

