Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kupferdiebe beschädigen Ladesäulen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Bisher Unbekannte entwendeten auf dem Autohof "Porta Westfalica" an der Autobahn hochwertige Kupferkabel. Hierdurch wurden zwei Ladesäulen erheblich beschädigt.

Der Diebstahl dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet haben. Hierbei gingen die Diebe zwei Ladestationen an und trennten hiervon jeweils zwei Ladekabel ab. Der Wert ihrer Beute wurde auf mehrere Tausend Euro taxiert.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell