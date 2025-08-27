PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kupferdiebe beschädigen Ladesäulen

Porta Westfalica (ots)

(TB) Bisher Unbekannte entwendeten auf dem Autohof "Porta Westfalica" an der Autobahn hochwertige Kupferkabel. Hierdurch wurden zwei Ladesäulen erheblich beschädigt.

Der Diebstahl dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet haben. Hierbei gingen die Diebe zwei Ladestationen an und trennten hiervon jeweils zwei Ladekabel ab. Der Wert ihrer Beute wurde auf mehrere Tausend Euro taxiert.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

