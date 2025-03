PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Vollsperrung der BAB 3

Wiesbaden (ots)

Autobahn 3, Fahrtrichtung Köln, km 138, Gemarkung Niedernhausen,

Mittwoch, 19.03.2025, 14.25 Uhr

(pa)Am Mittwochnachmittag kam es auf der A3 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, in dessen Folge die A3 Richtung Köln vollgesperrt werden musste. Um 14:25 Uhr fuhr ein schwarzer Ford Kuga auf dem linken von drei Fahrstreifen. Ein schwarzer Peugeot fuhr ein wenig versetzt vor dem Ford. Aus ungeklärten Gründen wechselte der 19-jährige Ford-Fahrer auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort gegen den Peugeot, der von einem 70-Jährigen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Zusammenstoß ins Schleudern und stießen gegen die mittleren und äußeren Leitplanken. Auf Grund der herumliegenden Fahrzeugteile musste die A3 in Richtung Norden für ca. eine Stunde voll gesperrt werden und es kam für mehrere Stunden zu Verkehrsbehinderungen, der Rückstau erstreckte sich auf einer Länge von mehr als 20 Kilometern. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Im Rückstau kam es zu weiteren Sachschadensunfällen und mehreren Fahrzeugpannen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell