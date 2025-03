PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht mit sieben beteiligten PKW und 6 verletzten Personen, Gemarkung Wiesbaden, BAB 3, zwischen Kreuz Wiesbaden und Niedernhausen, Freitag, 07.03.2025

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(Reu)Am heutigen Freitagnachmittag um 14:43 Uhr kam es zwischen dem Autobahnkreuz Wiesbaden und der Raststätte Medenbach zu einem Auffahrunfall, bei dem 7 PKW beteiligt waren. Hierbei bremste ein Ford aus Wietmarschen verkehrsbedingt ab, ein folgender Taxi-Fahrer kam hinter dem Ford zum Stehen. Nachdem der dann folgende Volvo aus den Niederlanden auch noch rechtzeitig hinter dem Taxi anhalten konnte, schaffte es ein niederländischer Toyota nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, und fuhr auf den Volvo auf. In der Folge prallten zunächst ein niederländischer Nissan, ein Skoda aus dem Bereich Limburg, sowie ein Mainzer Nissan aufeinander. Hierbei wurden insgesamt 7 Personen leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht, der 42-jährige Fahrer des niederländischen Nissan wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Frankfurt eingeliefert. Nachdem sich der Unfall ereignet hatte, stieg die Fahrerin des zuerst abbremsenden Ford aus ihrem Fahrzeug aus, schaute sich ihren unbeschädigten PKW an und setzte dann ihre Fahrt unbeeindruckt fort. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts einer Unfallflucht ermittelt. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 140.000 Euro. Während der Unfallaufnahme entstand ein Rückstau von bis zu 11 km Länge. Gegen 17.45 Uhr konnten alle Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell