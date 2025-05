Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Polizei lobt Bürgerengagement und reibungslosen Ablauf bei Bombenentschärfung in Gensingen, Langenlonsheim und Grolsheim

Bingen (ots)

Die erfolgreiche Entschärfung der Weltkriegsbombe am vergangenen Donnerstag, die weite Teile von Gensingen, Langenlonsheim und Teilbereiche von Grolsheim in Atem hielt, war nicht nur dem professionellen Einsatz des Kampfmittelräumdienstes zu verdanken. Auch die Polizei zieht eine äußerst positive Bilanz des Einsatzes und lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten und die zahlreichen unterstützenden Gesten der Bürgerinnen und Bürger sowie das rücksichtsvolle Agieren der Verkehrsteilnehmenden.

Der Fund der 500-Kilogramm-Fliegerbombe in Gensingen hatte eine großangelegte Evakuierungsmaßnahme notwendig gemacht, von der rund 3000 Menschen betroffen waren. Die Polizei war von Beginn an in die Organisation und Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen an der Seite der BOS mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer eingebunden. Neben der Absperrung des Evakuierungsradius lag ein besonderer Fokus auf den umfangreichen Verkehrsmaßnahmen.

Wir waren beeindruckt von der Ruhe und dem Verständnis, das uns von den Bürgerinnen und Bürgern entgegengebracht wurde. Viele zeigten sich kooperativ und verließen ihre Häuser und Wohnungen zügig und ohne Widerstand. Diese Disziplin hat den Einsatzkräften die Arbeit erheblich erleichtert. Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen wertschätzenden Gesten der Unterstützung, die die Einsatzkräfte vor Ort erfahren durften. Anwohnende die nicht von der Evakuierung betroffen waren boten spontan ihre Hilfe an und bedankten sich für unsere Arbeit. Diese Wertschätzung war sehr motivierend und hat uns gezeigt, dass wir in dieser Ausnahmesituation auf die Solidarität der Bevölkerung zählen können. Auch das Verhalten der Autofahrer trug maßgeblich zu einem reibungslosen Ablauf bei. Die umfangreichen Straßensperrungen und Umleitungen stießen größtenteils auf Verständnis.

Dieses Mitdenken hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Evakuierung und später auch die Wiederfreigabe der Gebiete zügig und sicher erfolgen konnte.

Die Polizei betont, dass ein solcher Einsatz ohne die Kooperation und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger nicht in dieser Form erfolgreich hätte bewältigt werden können. Das gezeigte Engagement und die vielen freundlichen Gesten der Menschen in Gensingen, Langenlonsheim und Grolsheim sind ein starkes Zeichen der Gemeinschaft und verdienen Anerkennung.

Die Polizei Bingen und ihre Unterstützungskräfte bedanken sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihre Kooperation und ihr Verständnis während des gesamten Einsatzes.

