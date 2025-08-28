Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe gehen fünf Autos an

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Insgesamt fünf Autos wurden von bisher Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch in Börninghausen angegangen. Während einige verschlossene Fahrzeuge ohne Schäden geöffnet werden konnten, waren andere Autos lediglich geschlossen.

Im Gerenotsweg wurden drei Autos geöffnet und durchwühlt. Die Beute war eine Geldbörse samt Papieren und Bargeld, eine Taschenlampe sowie zwei Base-Caps. Aus einem Nissan, der im Siekenweg abgestellt war, entwendete man etwas Bargeld, eine Taschenlampe sowie ein Taschenmesser. In der Bornestraße wurde ein Volvo durchwühlt, aber nichts entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell