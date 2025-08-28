POL-MI: Diebe gehen fünf Autos an
Preußisch Oldendorf (ots)
(TB) Insgesamt fünf Autos wurden von bisher Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch in Börninghausen angegangen. Während einige verschlossene Fahrzeuge ohne Schäden geöffnet werden konnten, waren andere Autos lediglich geschlossen.
Im Gerenotsweg wurden drei Autos geöffnet und durchwühlt. Die Beute war eine Geldbörse samt Papieren und Bargeld, eine Taschenlampe sowie zwei Base-Caps. Aus einem Nissan, der im Siekenweg abgestellt war, entwendete man etwas Bargeld, eine Taschenlampe sowie ein Taschenmesser. In der Bornestraße wurde ein Volvo durchwühlt, aber nichts entwendet.
Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.
Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeit:
Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke
Telefon: (0571) 8866-0
Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell