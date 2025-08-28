PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe gehen fünf Autos an

Preußisch Oldendorf (ots)

(TB) Insgesamt fünf Autos wurden von bisher Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch in Börninghausen angegangen. Während einige verschlossene Fahrzeuge ohne Schäden geöffnet werden konnten, waren andere Autos lediglich geschlossen.

Im Gerenotsweg wurden drei Autos geöffnet und durchwühlt. Die Beute war eine Geldbörse samt Papieren und Bargeld, eine Taschenlampe sowie zwei Base-Caps. Aus einem Nissan, der im Siekenweg abgestellt war, entwendete man etwas Bargeld, eine Taschenlampe sowie ein Taschenmesser. In der Bornestraße wurde ein Volvo durchwühlt, aber nichts entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 13:29

    POL-MI: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug

    Minden, Hille (ots) - (TB) Drei Einbrüche mit dem Ziel hochwertige Werkzeuge zu erbeuten, wurden am vergangenen Wochenende verzeichnet. In der Roßbachstaße in Minden gingen die Einbrecher drei Containern eines Bauunternehmens an, die dort am Straßenrand abgestellt waren. Die Täter brachen zunächst die Schlösser der Container auf. Anschließend entwendeten sie hieraus Baumaschinen mit einem Gesamtwert von mehreren ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:32

    POL-MI: Kupferdiebe beschädigen Ladesäulen

    Porta Westfalica (ots) - (TB) Bisher Unbekannte entwendeten auf dem Autohof "Porta Westfalica" an der Autobahn hochwertige Kupferkabel. Hierdurch wurden zwei Ladesäulen erheblich beschädigt. Der Diebstahl dürfte sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ereignet haben. Hierbei gingen die Diebe zwei Ladestationen an und trennten hiervon jeweils zwei Ladekabel ab. Der Wert ihrer Beute ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren