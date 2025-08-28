Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte verüben mehrere Straftaten

Porta Westfalica (ots)

(TB) Bisher Unbekannte verübten in der Nacht zu Mittwoch im Bereich Möllbergen und Veltheim diverse Straftaten. Auch bei einem abgestellten Streifenwagen warfen sie mit einem Stein die Heckscheibe ein.

Zunächst wurden die Beamten gegen 04:15 Uhr von einem versuchten Diebstahl eines Wohnmobils in der Siedlung Mühlenbach unterrichtet. Hier war ein unbekannter Täter in ein vor dem Haus geparktes Wohnmobil eingestiegen und wollte dieses entwenden. Dies konnte vom Besitzer des Fahrzeugs wahrgenommen werden, der den Dieb bei der Tatausführung störte, worauf dieser flüchten konnte.

Im Zuge der Nahbereichsfahndung stießen die Einsatzkräfte in der Ravensberger Straße auf einen verunfallten weißen Seat Mii, der verlassen in einem Vorgarten stand. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Taschen mit Alkoholika. Als die Polizisten die Halterin des Autos aufsuchten, bemerkte diese, dass das Auto entwendet worden war. Hierzu hatten Einbrecher zunächst Zugang zu ihrer Gaststätte in der Möllberger Straße verschafft und daraus einen Schlüsselbund sowie Alkoholika entwendet.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde die Heckscheibe eines Streifenwagens mit einem Stein eingeworfen. Hierbei konnte die Zeugin einen auf cirka 18 Jahre geschätzten Heranwachsenden mit kahlrasiertem Kopf und schwarzer Bekleidung beobachten. Als Fluchtfahrzeug dienst mutmaßlich ein Roller.

Im weiteren Verlauf des Tages meldete ein Anwohner der Ravensberger Straße noch einen versuchten Einbruch in sein Haus. Die Täter entwendeten hier eine außerhalb des Gebäudes angebrachte Kamera.

Hinweise nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell