Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verletzter durch Brand in Altpapiercontainer

Lüdenscheid (ots)

Bei einem Altpapiercontainerbrand wurde am Dienstagnachmittag ein 48-jähriger Mann verletzt. Die Polizei nahm eine 22-jährige Tatverdächtige in Gewahrsam. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße bemerkte kurz vor 16 Uhr, dass Rauch durch ein auf Kipp stehendes Fenster in seine Wohnung zog. Er eilte nach draußen und versuchte, das Feuer in dem zwei Meter neben der Fassade stehenden Container mit Hilfe eines Feuerlöschers zu ersticken. Weil er Rauch eingeatmet hatte, wurde er vom Rettungsdienst versorgt. Die gleichzeitig mit der Polizei eintreffende Feuerwehr löschte das Feuer. Der Container wurde völlig zerstört. Polizeibeamte entdeckten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung eine bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte in Erscheinung getretene 22-jährige Frau. Sie bestreitet die Tat. Bei ihrer Durchsuchung kamen mehrere Feuerzeuge sowie Amphetamine zum Vorschein. Die Polizeibeamten schrieben Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung durch Feuer und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Frau wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und auf Anordnung des Gerichts heute Morgen wieder entlassen. Der 48-jährige Hausbewohner lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. An der Wefelshohler Straße wurden in den vergangenen Tagen mindestens fünf Fahrzeuge zerkratzt. Ein blauer BMW X4 wurde zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen beschädigt. Zwischen Montagmorgen und Dienstagabend gab es Schäden an einem weißen Mercedes-Benz A 160, einem grauen BMW 320l/390l sowie an einem weißen VW T-Roc, der schon einmal vor vier Wochen zerkratzt wurde.

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Feuerlöscher im Kulturhaus-Parkhaus an der Freiherr-vom-Stein-Straße abgenommen und den Inhalt auf Parkebene E2 versprüht. Die Polizei nahm eine Anzeige auf wegen einer Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln. (cris)

