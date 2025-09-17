Polizei Münster

POL-MS: Richtiger Riecher - Polizisten stellen gestohlenes Fahrrad bereits vor Anzeigenerstattung sicher

Münster (ots)

Ein 29-Jährier hat der Polizei Münster am Dienstagnachmittag (16.09., 17.30 Uhr) einen Fahrraddiebstahl in der Scheibenstraße gemeldet. Bei der Überprüfung der Fahrradrahmennummer stellten die Beamten fest, dass das Rad bereits am frühen Dienstagmorgen (16.09., 03.00 Uhr) sichergestellt worden war.

In der Nacht von Montag (15.09.) auf Dienstag (16.09.) hatten Polizisten zwei polizeibekannte männliche Jugendliche jeweils auf einem Fahrrad am Industrieweg angetroffen und kontrolliert. Da beide 16-Jährige keine plausible Erklärung für die Herkunft der zum Teil hochwertigen Fahrräder erbringen konnten, hatten die Einsatzkräfte die Räder sichergestellt.

Dem Geschädigten aus der Scheibenstraße kann sein gestohlenes Fahrrad nun wieder ausgehändigt werden.

Die beiden 16-Jährigen mit deutscher und deutsch-israelischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

