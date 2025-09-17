Polizei Münster

POL-MS: Mit dem Auto liegen geblieben - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

Senden (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.09., 02:46 Uhr) ist auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund ein Pkw, auf Höhe des Rastplatzes Davert, liegengeblieben. Beamte der Autobahnpolizei sicherten das Fahrzeug ab und überprüften die Personalien des Fahrers. Dabei fiel den Polizisten auf, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt.

Die Polizisten nahmen den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft fest, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

