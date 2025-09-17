PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Mit dem Auto liegen geblieben - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

Senden (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (17.09., 02:46 Uhr) ist auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund ein Pkw, auf Höhe des Rastplatzes Davert, liegengeblieben. Beamte der Autobahnpolizei sicherten das Fahrzeug ab und überprüften die Personalien des Fahrers. Dabei fiel den Polizisten auf, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorliegt.

Die Polizisten nahmen den Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft fest, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 14:20

    POL-MS: Polizei sucht nach verletztem Jungen - Unfall an der Sprickmannstraße

    Münster (ots) - Bereits am Abend des 04.09.2025 gegen 19:30 Uhr ist es auf der Sprickmannstraße, gegenüber eines Spielplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen, leicht verletzten Jungen und nach mögli-chen Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 20-Jähriger mit seinem Fahrrad die Sprickmann-straße in ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 13:56

    POL-MS: Mit Alkohol am Steuer - Führerschein von 41-Jährigem sichergestellt

    Münster (ots) - Am frühen Samstag (13.09., 00:50 Uhr) haben Polizisten einen 41-Jährigen gestellt, der zuvor alkoholisiert Auto gefahren ist. Eine aufmerksame Zeugin meldete auf dem Horstmarer Landweg ein Auto, das von einem alkoholisierten Mann geführt wurde. Sie beobachtete zwei Männer, wie sie zuvor an einem Kiosk Alkohol tranken und anschließend ins Auto ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:20

    POL-MS: Fußgängerin von Pkw erfasst - 33-Jährige schwer verletzt

    Münster (ots) - Eine 33-jährige Fußgängerin ist am Montagmittag (15.09., 14:02 Uhr) an der Weseler Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 64-jährige Autofahrer war auf der Weseler Straße in Richtung Mecklenbeck unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen lief auf Höhe eines Fußwegs zur Straße Wiedehagen die 33-jährige Fußgängerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren