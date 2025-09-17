PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der A43 mit Personenschaden - 40-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagabend (16.09., 18.35 Uhr) hat sich auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster, auf Höhe der Ausfahrt Marl-Sinsen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet.

Der betroffene 40-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen mit seinem Citroën auf der linken Fahrspur gefahren. Vermutlich aufgrund der Wetterlage und einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dort verkeilte sich das Fahrzeug und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach oben gehebelt. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam an der Sperrfläche der Ausfahrt, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 40-jährige Deutsche keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ebenfalls fiel den Beamten auf, dass der TÜV des Citroën seit über einem Jahr abgelaufen war.

Der 40-Jährige wurde von einem Rettungswagen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:10

    POL-MS: Bus beschädigt parkendes Auto - Polizei sucht den Halter des Pkw

    Münster (ots) - Am vergangenen Freitag (12.09., 13:15 Uhr) hat ein unbekannter Busfahrer am Düesbergweg ein parkendes Auto mutmaßlich beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet den Halter des Pkw, sich zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge befuhr den Düesbergweg hinter dem Bus in Fahrtrichtung Kappenberger Damm. Im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:41

    POL-MS: Mit dem Auto liegen geblieben - Polizei vollstreckt offenen Haftbefehl

    Senden (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (17.09., 02:46 Uhr) ist auf der Autobahn 1 in Richtung Dortmund ein Pkw, auf Höhe des Rastplatzes Davert, liegengeblieben. Beamte der Autobahnpolizei sicherten das Fahrzeug ab und überprüften die Personalien des Fahrers. Dabei fiel den Polizisten auf, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren