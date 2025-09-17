Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall auf der A43 mit Personenschaden - 40-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagabend (16.09., 18.35 Uhr) hat sich auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster, auf Höhe der Ausfahrt Marl-Sinsen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet.

Der betroffene 40-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen mit seinem Citroën auf der linken Fahrspur gefahren. Vermutlich aufgrund der Wetterlage und einer nicht angepassten Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dort verkeilte sich das Fahrzeug und wurde durch die Wucht des Aufpralls nach oben gehebelt. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam an der Sperrfläche der Ausfahrt, auf dem Dach liegend, zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 40-jährige Deutsche keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ebenfalls fiel den Beamten auf, dass der TÜV des Citroën seit über einem Jahr abgelaufen war.

Der 40-Jährige wurde von einem Rettungswagen leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

