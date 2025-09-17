PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Telefonbetrug - 87-Jährige um höhere Geldsumme betrogen

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben mit der Aussicht auf ein vermeintlich lukratives Geldgeschäft eine 87-jährige Münsteranerin um eine höhere Geldsumme betrogen. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen.

Bereits seit Juni hatte die 87-Jährige wiederholt Anrufe von unbekannten Personen erhalten, die ihr ein lukratives Geldgeschäft anboten. Die Betrüger gaukelten ihr vor, dass sie nach der Überweisung einer gewissen Geldsumme ein Vielfaches dieser Summe zurückerhalten würde. Nach regelmäßigen Telefonkontakten zwischen der 87-Jährigen und den Betrügern tätigte die Dame schließlich eine Überweisung. Im Nachgang bestand bis September Kontakt zwischen den Parteien und die Täter forderten weitere Geldbeträge. Darauf ging die Münsteranerin nicht ein. Sie informierte die Polizei.

Diese Tat zeigt, dass Betrüger ihre Opfer teils über Monate hinweg manipulieren, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Polizei warnt vor jeglichen "Lockangeboten" und rät:

Seien Sie stets wachsam, erfragen Sie eine Rückrufnummer und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Kontonummern. Geben Sie außerdem niemals persönliche Informationen heraus, wie zum Beispiel Telefonnummern, Adressen, Bankdaten oder Ähnliches. Im Zweifelsfall informieren Sie die Polizei!

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:12

    POL-MS: Verkehrsunfall auf der A43 mit Personenschaden - 40-Jähriger leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (16.09., 18.35 Uhr) hat sich auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Münster, auf Höhe der Ausfahrt Marl-Sinsen, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Der betroffene 40-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen mit seinem Citroën auf der linken Fahrspur gefahren. Vermutlich aufgrund der Wetterlage und einer nicht angepassten ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:10

    POL-MS: Bus beschädigt parkendes Auto - Polizei sucht den Halter des Pkw

    Münster (ots) - Am vergangenen Freitag (12.09., 13:15 Uhr) hat ein unbekannter Busfahrer am Düesbergweg ein parkendes Auto mutmaßlich beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet den Halter des Pkw, sich zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge befuhr den Düesbergweg hinter dem Bus in Fahrtrichtung Kappenberger Damm. Im Bereich der Kreuzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren