POL-MS: Krankenfahrstuhl touchiert Auto am Sebastiankirchweg - Polizei sucht Eigentümer des beschädigten Fahrzeugs

Münster (ots)

Bereits am Montagabend vergangener Woche (08.09., 20:15 Uhr) ist es am Sebastiankirchweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Krankenfahrstuhl und einem geparkten Pkw gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem oder der Eigentümer/in des geparkten Fahrzeugs.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 49-jährige Fahrerin des Krankenfahrstuhls mit diesem auf der rechten Fahrbahnseite des Sebastiankirchwegs. Dabei touchierte sie ein am Fahrbahnrand geparktes Auto an der Fahrerseite.

Die Polizei bittet den Halter des mutmaßlich an der Fahrerseite beschädigten Fahrzeuges und Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275- zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

