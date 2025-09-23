Polizei Münster

POL-MS: 30-jähriger Radfahrer und 43-jähriger Fußgänger nach Zusammenstoß schwer verletzt

Münster (ots)

Ein 30-jähriger Radfahrer und ein 43-jähriger Fußgänger sind am Samstagabend (20.09., 20:02 Uhr) am Schifffahrter Damm zusammengestoßen und beide schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren beide Münsteraner auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg neben dem Schifffahrter Damm aus Richtung Mariendorfer Straße kommend in Richtung Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Der Radfahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit beabsichtigte, den Fußgänger zu überholen, und kündigte dies per Klingelzeichen an. Der Fußgänger mit bangladeschischer Staatsangehörigkeit beabsichtigte auszuweichen, geriet jedoch vor das Fahrrad und es kam zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte stürzten und verletzten sich schwer.

Aufmerksame Zeugen leisteten erste Hilfe, alarmierten den Notruf und blieben bei den Verletzten, bis die Rettungskräfte an der Unfallstelle eintrafen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell