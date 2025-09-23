PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Einbruch in Schule in der Aaseestadt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag (19.09.,16:30 Uhr) bis Montagmorgen (22.09., 06:10 Uhr) in eine Schule an der Bonhoefferstraße eingebrochen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Schule. Aus einem Büro entwendeten sie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

