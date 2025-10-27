Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vollbrand eines Bauwagens - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Vollbrand eines Bauwagens kam es am Sonntag, den 26.10.2025 gegen 13:45 Uhr in einem Waldstück, Nähe der K1, in Speyer.

Wie es zu dem Brand kam ist bisher noch ungeklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eingeleitet. Bei dem Brand wurden der Bauwagen sowie ein Unterstand auf dem Grundstück vollständig zerstört. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im nördlichen Bereich der K1 in Speyer beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell