Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 26.10.2025, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der L523 zwischen Bobenheim-Roxheim und Frankenthal zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Die 19-Jährige Motorradfahrerin aus Bobenheim-Roxheim befuhr die L523 von Bobenheim-Roxheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Auf Höhe der Theodor-Heuss-Straße kam die 19-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürtzte zu Boden. Nach eigenen Angaben konsumierte die 19-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol. Die 19-Jährige wurde bei dem Alleinunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Ebenfalls wurde ihr für das Ermittlungsverfahren eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Gegen die 19-Jährige Motorradfahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Die Polizei rät bei Alkoholkonsum das Fahrzeug stehen zu lassen. Sie gefährden nicht nur Sich sondern auch andere.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233 313-0
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

  • 26.10.2025 – 08:01

    POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Speyer - Zeugen gesucht

    Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam am 25.10.25, gegen 18:46 Uhr, in der Straße Im Erlich in Speyer. Hierbei missachtete ein aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße kommender Fahrradfahrer die Vorfahrt des aus der Eugen-Jäger-Straße kommenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

    mehr
  • 26.10.2025 – 07:03

    POL-PDLU: Sachbeschädigung- Paul-Klee-Weg Altrip - Zeugen gesucht

    In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag, kam es im Paul-Klee-Weg in Altrip zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus durch Eier.

    mehr
  • 26.10.2025 – 06:49

    POL-PDLU: Fahrraddiebstahl- Bahnhof Limburgerhof - Zeugen gesucht

    Am Samstag, den 25.10.2025, gegen 21:57 Uhr, wurde durch Zeugen ein Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Limburgerhof gemeldet. Der bislang unbekannte Tatverdächtige hätte von einem Fahrrad den Rahmen samt Hinterrad und von einem anderen Fahrrad das Vorderrad entwendet.

    mehr
