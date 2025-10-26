Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung- Paul-Klee-Weg Altrip - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag, kam es im Paul-Klee-Weg in Altrip zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus durch Eier. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495 - 0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de erbeten.

