POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Schifferstadt, Große Kapellenstraße - Zeugen

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, den 24.10.2023, kam es gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf Höhe der Großen Kapellenstraße 1a in 67105 Schifferstadt. Ein ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkter Personenkraftwagen wurde von einem ausparkenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Verursacher des Verkehrsunfalls entfernte sich zunächst von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten der Meldung des Verkehrsunfalls nachzukommen. Im Nachgang meldete er den Verkehrsunfall bei der Polizei. Das Kennzeichen des unfallbeteiligten Fahrzeuges merkte sich der Verursacher nicht, zwischenzeitlich befand es sich auch nicht mehr an der Örtlichkeit. Zeugen die Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können oder sogar selbst geschädigt sind, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-0
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

