POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzungsdelikt in Bar - Tatverdächtige ermittelt

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 20.10.2025, gegen 01:00 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in einer Bar in der Mühlstraße in Frankenthal. Nach Zeugenaussagen unterhielt sich ein 41-Jähriger an der Theke mit einer Frau, welche die Lokalität in Begleitung von zunächst drei unbekannten Männern besucht hatte. Nach dem Gespräch verließ die Frau die Bar gemeinsam mit ihren Begleitern. Diese sollen kurze Zeit später, ohne die Frau, in die Bar zurückgekehrt sein und unmittelbar auf den 41-Jährigen mit körperlicher Gewalt eingewirkt haben. Durch die Gewalteinwirkung wurde der 41-Jährige verletzt und wurde zur medizinischen Betreuung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Durch Zeugenhinweise und weiteren Ermittlungen konnte zwischenzeitlich die Identität der drei Tatverdächtigen aufgeklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

