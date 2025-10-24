PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es am 23.10.2025 im Zeitraum von 13:55 - 14:40 Uhr in der Martin-Schongauer-Straße in Frankenthal. Hierbei wurde ein grauer Ford S-Max, welcher in Queraufstellung geparkt war, am Heckbereich auf der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Fahrzeug geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch oder per Mail (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

