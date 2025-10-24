Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Heßheim- Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw

Heßheim (ots)

Am 23.10.2025 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen zwischen einem Fahrradfahrer und Personenkraftwagen auf der Landstraße 520 bei Heßheim. Der 82-jährige Fahrradfahrer befuhr die Gerolsheimer Straße in Heßheim und querte die Fahrbahn an der durch das Verkehrszeichen 205 geregelten Einmündung Gerolsheimer Straße / L520. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit einem Fiat Panda, welcher die vorfahrtsberechtigte L520 aus Richtung Gerolsheim kommend befuhr. Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und zog sich Verletzungen an der Hand zu. Zur medizinischen Begutachtung wurde der 82-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in die BGU nach Ludwigshafen verbracht. Mit dem Ableben des verletzten Fahrradfahrers ist nicht zu rechnen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 Euro.

