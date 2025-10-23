POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht
Speyer (ots)
Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es am 29.09.2025. zwischen 10:00 Uhr und 15:15 Uhr Uhr in der Draisstraße in Speyer.
Hierbei wurde ein grauer PKW der Marke Nissan, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, am linken Fahrzeugheck beschädigt.
Zeugen gesucht:
Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell