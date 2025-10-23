Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährdung an Fußgängerüberweg

Frankenthal (ots)

Am 22.10.2025 gegen 17:45 Uhr betrat ein 33-jähriger Fußgänger den Fußgängerüberweg in der Julius-Bettinger-Straße in Frankenthal als ein Personenkraftwagen mit erhöhter Geschwindigkeit herannahte und den Fußgängerüberweg passierte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Fußgänger zur Seite springen und verletzte sich hierbei leicht am Knie. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Zeugen beobachteten das Geschehen und gaben Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug. Die Ermittlungen dauern an.

