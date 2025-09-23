POL-HB: Nr.: 0628--Straßenräuber geht in Haft

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 21.09.25, 4.25 Uhr

Die Bremer Polizei konnte am Sonntag einen schnellen Erfolg gegen einen Straßenräuber verzeichnen. In der Bahnhofsvorstadt nahmen Einsatzkräfte einen 26 Jahre alten Mann aus Algerien fest. Er hatte zuvor einer 25-Jährigen gewaltsam die Handtasche geraubt und dabei ihren 21-jährigen Freund verletzt.

Die Bremerin wartete mit ihrem Freund vor einem Imbiss am Bahnhof auf ihre Bestellung, als ihr ein Unbekannter von hinten die Handtasche raubte. Dabei schlug der Räuber ihrem 21 Jahre altem Partner eine Glasflasche gegen den Kopf und flüchtete mit einem Komplizen. Im Weiteren lief das Paar den Flüchtenden hinterher, woraufhin der 21-Jährige erneut mit einer Flasche niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach gegen den Kopf getreten wurde. Erst als alarmierte Einsatzkräfte eintrafen, ließen die Angreifer von ihm ab. Die Handtasche ließen sie am Tatort zurück und flüchteten nur mit der Geldbörse der 25-Jährigen, die sich in der Tasche befand. Der 21-Jährige erlitt eine blutende Kopfplatzwunde, die von Rettungskräften behandelt werden musste.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus Algerien festgenommen werden. Bei seiner Festnahme spuckte der renitente Mann Einsatzkräfte an und beschädigte Zelleninventar. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in Deutschland aufhält.

Eine anschließende Haftprüfung verlief positiv. Ein Haftrichter erließ nun Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Er wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes, auch gegen seinen noch unbekannten Mittäter, dauern an. Darüber hinaus sieht er Anzeigen wegen Unerlaubten Aufenthalts, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung entgegen.

