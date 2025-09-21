PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0627 --Auseinandersetzungen bei Demonstrationen in der Innenstadt--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 20.09.25, 17.10 Uhr, 17.30 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es in der Bremer Innenstadt im Zusammenhang mit Demonstrationen sowohl pro Israel als auch pro Palästina zu mehreren Auseinandersetzungen.

Zunächst entriss ein bislang unbekannter Mann am Markt einem Teilnehmer einer Mahnwache eine Israel-Flagge, zerbrach die Stange und flüchtete mit der Fahne. Kurz darauf kam es während eines "Pro Palästina"-Aufzuges zu einer weiteren Auseinandersetzung. Eine 49 Jahre alte Frau, die sich im Bereich der Mahnwache zur Solidarisierung mit Israel aufhielt, wurde von einer 31-Jährigen mit Wasser überschüttet. Im Anschluss entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Frauen zu Boden stürzten und die 49-Jährige von mehreren Beteiligten getreten wurde. Zeugen konnten die Situation beenden.

Die beteiligten Personen wurden im Rahmen einer Fahndung gestellt. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen erfolgte die Entlassung vor Ort.

Die Polizei Bremen hat Ermittlungen wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
