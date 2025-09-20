Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0624. -- Polizei nimmt mutmaßlichen Reifenstecher fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Bultenweg Zeit: 20.09.25, 1.30 Uhr

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen konnte die Polizei Bremen einen weiteren schnellen Ermittlungserfolg erzielen: Der 41 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Osterholz Tenever gestellt.

Der Bremer konnte gegen 1.30 Uhr im Bereich des Bultensees lokalisiert, von Zivilkräften gestellt und mit zur Wache genommen werden. Nun werden im Laufe des Tages die weiteren Maßnahmen geprüft. Die Polizei wird dann weiter informieren.

