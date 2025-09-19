PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0623 --Mutmaßlicher "Reifenstecher" ermittelt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	19.09.2025

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen konnte die Polizei Bremen einen schnellen Ermittlungserfolg erzielen: Ein 41 Jahre alter Bremer wurde als mutmaßlicher Täter identifiziert.

Die Polizei Bremen hatte nach den Vorfällen ihre Präsenz im Stadtgebiet noch einmal deutlich erhöht. In der vergangenen Nacht waren mehrere Dutzend Polizistinnen und Polizisten zusätzlich im Einsatz. Parallel dazu wertete die Sonderkommission "Reifenstecher" umfangreiches Beweismaterial aus - darunter Videoaufnahmen, gesicherte Spuren und Hinweise aus der Bevölkerung, die teilweise auch anonym über das Hinweisportal eingegangen waren. Diese Ermittlungen führten schließlich zu dem 41-jährigen Tatverdächtigen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bremen wurde die Wohnung des Mannes in der Bremer Neustadt durchsucht. Der Verdächtige konnte bislang noch nicht angetroffen werden. Die weiteren Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen dauern an.

Innensenator Ulrich Mäurer: "Ich bin erleichtert, dass unsere Polizei durch intensivste Ermittlungsarbeit und die erhöhte Präsenz im Stadtgebiet einen wichtigen Ermittlungserfolg erzielen konnte. Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren wertvollen Hinweisen maßgeblich dazu beigetragen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft auf Hochtouren."

