Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0622 --SV Werder Bremen - SC Freiburg--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Weserstadion Zeit: 20.09.25, 15.30 Uhr

Am Samstag empfängt der SV Werder Bremen um 15:30 Uhr im Weserstadion den SC Freiburg. Der Veranstalter rechnet mit einem ausverkauften Stadion.

Es wird das übliche Verkehrskonzept angewandt: Der Osterdeich wird für den Individualverkehr zwischen Sielwall und Stader Straße circa zweieinhalb Stunden vor und etwa eine Stunde nach Spielende gesperrt. Am Stadion und in unmittelbarer Nähe stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Kurzfristige Straßensperrungen durch die Polizei aufgrund von Einsatzmaßnahmen im Stadionumfeld und im gesamten Innenstadtbereich sind möglich. Weiterhin wird es einen Fanmarsch geben, der vom Marktplatz bis zum Weserstadion führen wird. Aus diesen Gründen kann es zu Behinderungen des Individual- und öffentlichen Nahverkehrs kommen.

Aufgrund von anhaltenden Bauarbeiten an der Weserbrücke, ist mit erheblichen Verkehrsstörungen, in beiden Fahrtrichtungen der BAB 1, zu rechnen.

Im Umfeld von Fußballspielen kommt es immer wieder zu einer Häufung von Autoaufbrüchen. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände in den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell