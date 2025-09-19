PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0621- Jugendliche rassistisch beleidigt und bedroht--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 18.09.25, 10.25 Uhr

Ein 72 Jahre alter Mann beleidigte am Donnerstagvormittag in Vegesack eine Gruppe von zehn Kindern und Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren rassistisch und bedrohte diese mit einem Messer.

Die Kinder und Jugendlichen gerieten mit dem Mann in einem Kiosk am Vegesacker Bahnhofsplatz aneinander. In der weiteren Folge wurden sie dann laut eigenen Aussagen von dem Mann rassistisch beleidigt und mit einem Messer bedroht. Alarmierte Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und überwältigten den Mann. Bei ihm fanden sie in einem Rucksack unter anderem zwei Küchenmesser. Der 72-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wurden anderem Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Bedrohung gefertigt. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

