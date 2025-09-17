PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0618 --Videoleitstelle überführt Intensivtäter--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg
Zeit: 	16.09.2025, 21:30 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am späten Dienstagabend einen 27 Jahre alten Intensivtäter in der Bahnhofsvorstadt. Er ist verdächtig, zuvor die Scheiben eines Autos eingeschlagen und eine Tasche entwendet zu haben. Die Tat konnte über die Videoleitstelle der Polizei Bremen erfasst werden.

Etwa um 21:30 Uhr meldete sich der Halter eines Mitsubishi, da eine Scheibe seines im Breitenweg geparkten Autos kurz zuvor eingeschlagen wurde. Eine im Auto abgelegte Tasche fehlte. Über die Videoleitstelle konnte die Tat aufgezeichnet und ein 27 Jahre alter Mann festgestellt werden. Einsatzkräfte stellten den bei der Polizei als Intensivtäter geführten Mann kurz darauf in der Nähe. Bei ihm fanden sie Wertgegenstände und Dokumente, die möglicherweise aus weiteren Straftaten stammen. Er wurde mit auf die Wache genommen und eine Strafanzeige gefertigt. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

