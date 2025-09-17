PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0617 --Polizei Bremen intensiviert Ermittlungen und Präsenz nach erneuten Reifenstichen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt
Zeit: 	16.09.25 - 17.09.25

Nach den Sachbeschädigungen an rund 160 Fahrzeugen in Horn-Lehe und Oberneuland kam es in der vergangenen Nacht auch in der Neustadt zu ähnlichen Vorfällen. Dort wurden bislang über 40 Autos mit zerstochenen Reifen festgestellt.

Tatorte sind hier beispielsweise die Hohentorsheerstraße, die Langemarckstraße oder die Rheinstraße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen intensiviert. Die Tatortgruppe sicherte umfangreiche Spuren, zudem werden derzeit mögliche Videoaufzeichnungen ausgewertet. Zur Motivation der bislang unbekannten Täterinnen oder Täter können noch keine Angaben gemacht werden - sämtliche Hintergründe und mögliche Zusammenhänge werden geprüft, ein gezieltes Vorgehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Bremen setzt in den kommenden Nächten gezielt Streifen im Stadtgebiet ein.

Wir bitten Anwohnerinnen und Anwohner weiterhin um erhöhte Aufmerksamkeit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

