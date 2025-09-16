Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt - 2509075

Ratingen (ots)

Am Montag, 15. September 2025, ereignete sich in Ratingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwer verletzt wurde.

Das war nach dem aktuellen Erkenntnisstand geschehen:

Gegen 17:50 Uhr wollte ein 27-jähriger Ratinger mit seinem Mazda 6 von der Dieselstraße auf die Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Kaiserswerth abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 68-Jährigen, der mit seinem Pedelec in der Gegenrichtung von der Straße Im Rott kommend die Kaiserswerther Straße überqueren wollte. Der Pedelecfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in geschätzter Höhe von 1.500 Euro.

