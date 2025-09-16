Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei stellt jugendliche Rollerdiebe - 2509074

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am späten Montagabend, 15. September 2025, zwei jugendliche Rollerdiebe auf frischer Tat in Ratingen-West stellen konnte. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:40 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner der Breslauer Straße die Polizei, nachdem sie zwei Jugendliche bemerkt hatten, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem abgestellten Roller zu schaffen machten und sich kurze Zeit später mit einem Roller entfernten.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten im Rahmen der Fahndung die zwei Jugendlichen auf einem augenscheinlich entwendeten Motorroller stellen. Bei ihnen handelte es sich um einen 15 Jahre alten Deutsch-Polen sowie um einen 17-Jährigen mit der deutschen, griechischen und kosovarischen Staatsbürgerschaft.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellten die Polizistinnen und Polizisten zudem fest, dass das an dem Kleinkraftrad angebrachte Kennzeichen nicht zu dem Roller gehörte und augenscheinlich zuvor gestohlen worden war. Beide Jugendlichen waren außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Einsatzkräfte leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein und stellten den Roller sowie die Kennzeichen sicher.

Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell