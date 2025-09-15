Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509069

Bild-Infos

Download

Langenfeld / Hilden / Erkrath (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Donnerstag, 11. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr an der Langenfelder Talstraße einen Mazda 3. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich ohne ordnungsmäße Schadensregulierung vom Unfallort. Der Schaden an dem in Höhe der Hausnummer 7 geparkten Mazda wird auf circa 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitag, 12. September 2025, beobachtete in Hilden der Besitzer eines Nissan Qashqai, wie ein Kleinkraftradfahrer einen Schaden an seinem Auto verursachte und sich entfernte, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Kleinkraftradfahrer fuhr beim Verlassen eines Parkplatzes an der Dagobertstraße gegen eine Kette, die diesen absperrte. Die Kette prallte gegen den Nissan und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von geschätzt 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Zwischen Samstag, 6. September 2025, 8 Uhr, und Sonntag, 7. September 2025, 19:45 Uhr, beschädigte der Fahrer eines VW Passat auf dem Parkplatz der Bahnhaltestation Hochdahl-Millrath in Erkrath einen dort abgestellten Skoda Fabia im Frontbereich. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte dies und hinterließ am beschädigten Auto einen Hinweiszettel. Die Polizei sucht nun nach diesem Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell