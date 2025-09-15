Polizei Mettmann

POL-ME: 15-jähriger E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2509070

Heiligenhaus (ots)

Am Montagmorgen, 15. September 2025, missachtete in Heiligenhaus eine 49-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines 15-jährigen E-Scooter-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche wurde schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 7:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Heiligenhauserin mit ihrem Skoda Fabia die Straße Am Meisenkothen in Richtung Velberter Straße. Als sie beabsichtigte, rechts auf die Velberter Straße abzubiegen, missachtete sie die Vorfahrt eines 15-jährigen E-Scooter-Fahrers aus Heiligenhaus, der auf dem Geh- und Radweg in Richtung Velbert unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche stürzte.

Hierbei wurde der 15-Jährige schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Velberter Straße wurde für die Unfallaufnahme und medizinische Versorgung in Richtung A44 gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt.

