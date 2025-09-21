PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0626 --"Reifenstecher" in Untersuchungshaft--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	20.09.2025

Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen haben im Zusammenhang mit der Serie von zerstochenen Autoreifen einen weiteren wichtigen Schritt erreicht: Gegen den 41 Jahre alten Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft stellte beim Amtsgericht Bremen einen entsprechenden Antrag. Nach der richterlichen Anhörung am Samstagabend wurde dem Antrag stattgegeben. Der mutmaßliche Reifenstecher befindet sich nun in Haft.

Die Ermittlungen zum gesamten Komplex dauern weiterhin an. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen dabei sowohl die Tatabläufe als auch mögliche Hintergründe.

Die Polizei Bremen bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung und die wertvollen Hinweise, die zur schnellen Aufklärung beigetragen haben.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nils Matthiesen
Telefon: 0421 361-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

