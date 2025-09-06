Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn endet glimpflich

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 22:45 Uhr, verlor der Fahrer eines Sportwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen schweren Verkehrsunfall. Umgehend wurde mit dem Stichwort "TH1 - eingeklemmte Person" der Rüstzug der Berufsfeuerwehr sowie die Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt auf die Autobahn alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung glücklicherweise nicht: Zwar stand ein stark zerstörter Mercedes-Sportwagen auf der Fahrbahn, doch beide Insassen konnten das Fahrzeug leicht verletzt selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte die beiden Beteiligten und brachte sie zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und übergab sie anschließend an die Polizei, die nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.

