FW-MK: PKW Brand auf der Autobahn sorgt für Lange Staus

Iserlohn (ots)

Am heutigen morgen gegen 10:20 Uhr wurde ein brennender PKW auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Hagen im Bereich der Baustelle vor der Abfahrt Iserlohn Zentrum gemeldet.

Bereits auf der Anfahrt konnte die Meldung bestätigt werden. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug an dem rechten Fahrbahnrand abstellen und blieb unverletzt.

Durch die Einsatzkräfte wurden umgehend zwei handgeführte Angriffsleitungen vorgenommen. Der brennende PKW als auch die ,durch den brennenden Kraftstoff, in Brand geratene Böschung wurden gelöscht.

Abschließend wurde der verbrannte Rest des Fahrzuges mit Schaum bedeckt um die letzten Glutnester zu ersticken.

Während der Löscharbeiten musste beide Spuren in Fahrtrichtung Hagen gesperrt werden. Nach circa 1,5 Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die alle Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten zurück zur Wache fahren.

