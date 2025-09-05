Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Arbeiten am Netzwerk und der Telefonanlage der Feuerwehr

Iserlohn (ots)

Am Montag, den 8. September 2025, wird in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr die zentrale Netzwerkinfrastruktur inklusive der Telefonanlage der Feuerwehr Iserlohn gewartet. In diesem Zeitraum sind die Amtsleitung 8066 sowie sämtliche Durchwahlen und Nebenstellen der Feuerwehr Iserlohn telefonisch nicht erreichbar. Der Notruf 112 wird zur Leitstelle des Märkischen Kreises umgeleitet. Alternativ ist bei Notfällen der Notruf der Polizei (110) zu wählen. Polizei und Feuerwehr stehen über gesonderte Leitungen in Kontakt. Auch E-Mails, die an Mailadressen der Feuerwehr Iserlohn gerichtet sind, werden ihren Empfänger in der o.g. Zeit nicht erreichen, werden aber zwischengespeichert und zeitverzögert zugestellt.

