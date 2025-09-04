Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Iserlohn (ots)

Am Mittwoch, 3. September, kam es auf der Grüner Talstraße gegen 16.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Im Kurvenbereich kollidierte der Motorradfahrer mit dem Kleinwagen. Dabei erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen, die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Zur Versorgung des Schwerverletzten wurde der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen angefordert, der auf der Grüner Talstraße landete. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Motorradfahrer mit dem Hubschrauber in eine Dortmunder Unfallklinik geflogen. Die Feuerwehr sicherte die Landung und den Start des Hubschraubers ab.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte an den verunfallten Fahrzeugen den Brandschutz sicher, klemmten die Fahrzeugbatterie ab und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie die Löschgruppe Kesbern der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 18 Einsatzkräften. Die Grüner Talstraße war im Bereich der Unfallstelle zwischen den Abzweigen Lohsiepenstraße und Eilringser Straße bis in die Nacht für die Unfallaufnahme der Polizei gesperrt. Der Verkehr konnte über die Parallelstraße umgeleitet werden.

Die Unfallursache wird durch die Polizei ermittelt.

