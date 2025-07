Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - 2,15 Promille aber kein Führerschein

Jockgrim (ots)

Montagabend wurde ein Mann gemeldet, der auf einem Supermarkparkplatz betrunken in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren sei. Der 38-jährige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab 2,15 Promille. Er gab an zuvor im Supermarkt weitere alkoholischen Getränke gekauft zu haben. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Einen Führerschein konnte er nicht vorzeigen, da ihm dieser aufgrund ähnlich gelagerter Fälle entzogen wurde. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" und "Fahren ohne Fahrerlaubnis".

