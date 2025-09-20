POL-HB: Nr. 0625 -- Unangemeldete Versammlung vor Martinikirche

Polizei Bremen

Nr. 0625 -- Unangemeldete Versammlung vor Martinikirche--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Martinistraße Zeit: 20.09.25, 6 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Bremer Altstadt zu einer unangemeldeten Versammlung. Rund 30 Personen sammelten sich gegen 6 Uhr vor einem Reisebus an der Martinikirche, hielten Plakate hoch und skandierten unter anderem "Mein Bauch gehört mir". Der Bus sollte Gemeindemitglieder zu einer Veranstaltung im Zusammenhang mit dem Thema Schwangerschaftsabbrüche befördern.

Die Einsatzkräfte erklärten die Ansammlung zur nicht angemeldeten Versammlung. Eine Versammlungsleitung trat trotz mehrfacher Aufforderung nicht hervor. Da der Bus durch die Blockade nicht abfahren konnte, wiesen die Einsatzkräfte einen neuen Versammlungsort zu. Den wiederholten Aufforderungen, diesen einzunehmen, kamen die Teilnehmenden zunächst nicht nach. Anschließend verließen sie jedoch eigenständig die Fahrbahn und bewegten sich in Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke, teils in Kleingruppen.

Mehrere Personen wurden kontrolliert und einer Identitätsfeststellung unterzogen. Strafanzeigen, unter anderem wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, wurden gefertigt.

Der Reisebus konnte anschließend störungsfrei abfahren. Personen wurden nicht verletzt, Sachschäden am Kirchengebäude entstanden nicht.

