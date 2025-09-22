Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0629 --Brennende Mülltonne an Moschee--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße Zeit: 17.09.2025, 21:25 Uhr

An einer Moschee in Osterholz brannte am späten Mittwochabend eine Mülltonne. In den letzten Tagen gab es zwei weitere ähnlich gelagerte Vorfälle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:25 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Graubündener Straße gerufen, weil dort eine Mülltonne brennen sollte. Vor Ort hatten Gemeindemitglieder diese bereits gelöscht. Am 10.09 und am 11.09.2025 brannten ebenfalls jeweils eine Mülltonne und ein Holzstuhl. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu möglichen Hintergründen aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell