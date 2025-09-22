PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0629 --Brennende Mülltonne an Moschee--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Graubündener Straße
Zeit: 	17.09.2025, 21:25 Uhr

An einer Moschee in Osterholz brannte am späten Mittwochabend eine Mülltonne. In den letzten Tagen gab es zwei weitere ähnlich gelagerte Vorfälle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:25 Uhr wurden Einsatzkräfte in die Graubündener Straße gerufen, weil dort eine Mülltonne brennen sollte. Vor Ort hatten Gemeindemitglieder diese bereits gelöscht. Am 10.09 und am 11.09.2025 brannten ebenfalls jeweils eine Mülltonne und ein Holzstuhl. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu möglichen Hintergründen aufgenommen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 09:35

    POL-HB: Nr.: 0627 --Auseinandersetzungen bei Demonstrationen in der Innenstadt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Markt Zeit: 20.09.25, 17.10 Uhr, 17.30 Uhr Am Samstagnachmittag kam es in der Bremer Innenstadt im Zusammenhang mit Demonstrationen sowohl pro Israel als auch pro Palästina zu mehreren Auseinandersetzungen. Zunächst entriss ein bislang unbekannter Mann am Markt ...

    mehr
  • 21.09.2025 – 08:45

    POL-HB: Nr.: 0626 --"Reifenstecher" in Untersuchungshaft--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 20.09.2025 Die Polizei Bremen und die Staatsanwaltschaft Bremen haben im Zusammenhang mit der Serie von zerstochenen Autoreifen einen weiteren wichtigen Schritt erreicht: Gegen den 41 Jahre alten Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Staatsanwaltschaft stellte beim Amtsgericht Bremen einen entsprechenden Antrag. ...

    mehr
  • 20.09.2025 – 12:43

    POL-HB: Nr. 0625 -- Unangemeldete Versammlung vor Martinikirche--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Martinistraße Zeit: 20.09.25, 6 Uhr Am frühen Samstagmorgen kam es in der Bremer Altstadt zu einer unangemeldeten Versammlung. Rund 30 Personen sammelten sich gegen 6 Uhr vor einem Reisebus an der Martinikirche, hielten Plakate hoch und skandierten unter anderem "Mein Bauch gehört mir". Der Bus sollte Gemeindemitglieder zu einer Veranstaltung im Zusammenhang mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren